¿En que cree el MPP?

Las recientes declaraciones de Alejandro Sánchez, Secretario de Presidencia y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), dejan al descubierto algo más profundo que una simple contradicción coyuntural: un desdibujamiento ideológico casi total del principal sector del Frente Amplio. Algunos podrán leer esto como una saludable moderación, un corrimiento hacia el centro o una muestra de pragmatismo político. Pero también puede interpretarse como la expresión más cruda de una lógica en la que el poder deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo.

El MPP nació con una raíz clara. Heredero político del MLN-Tupamaros, se constituyó como una fuerza de izquierda radical, con fuerte impronta antiimperialista, estatista y crítica del capitalismo. Durante años representó dentro del Frente Amplio la sensibilidad más ideologizada, más cercana al marxismo y a la tradición revolucionaria latinoamericana.

Sin embargo, con el liderazgo de José Mujica, el MPP inició una transformación decisiva. Sin abandonar del todo sus banderas históricas, adoptó un tono más pragmático, combinando elementos de nacionalismo popular con una lectura más flexible de la realidad económica. Mujica entendió como pocos el sentido común de amplios sectores populares uruguayos y logró convertir a un grupo de nicho en el principal sector político del Frente Amplio durante cinco elecciones consecutivas.

Pero ese pragmatismo nunca implicó una renuncia completa a su identidad. Aún en su versión más “mujiquista”, el MPP seguía representando un contrapeso interno frente al equipo económico liderado por Danilo Astori. Impulsó mayor gasto público, defendió instrumentos como el FONDES -con resultados tenebrosos- y evitó sistemáticamente encarar discusiones de fondo sobre productividad, competitividad y sostenibilidad fiscal.

Lo que vemos hoy, sin embargo, es otra cosa. Este MPP ya no es ni siquiera el del pragmatismo mujiquista. Es una fuerza que parece moverse sin brújula, capaz de sostener posiciones contradictorias de un día para el otro sin mayor costo político.

Un día impulsa la compra de una estancia por decenas de millones de dólares para proyectos de colonización con nulas perspectivas de éxito productivo, envueltos en una épica romántica musicalizada por Daniel Viglietti. Al día siguiente, propone abrir el capital accionario de las empresas públicas, coqueteando con ideas que históricamente combatió.

Al final parece que Sánchez no quiso decir lo que dijo. Y en vez de abrir el capital accionario lo cuál implicaría transformaciones profundas de la gobernanza de empresas públicas la idea se diluyó en algo ya conocido, limitado y sin impacto estructural. Quedó claro que el Secretario de Presidencia nunca entendió bien de qué hablaba.

También fue llamativa su incursión en un discurso “anti chorro”. En una entrevista reciente, Sánchez señaló obviedades como que robar está mal, que la mayoría de los sectores populares son trabajadores honestos y que entender las causas del delito no implica dejar de combatirlo. Afirmaciones novedosas viniendo de quien vienen.

Así, el MPP parece haberse convertido en una suerte de versión 3.0 de sí mismo: un espacio donde conviven sin tensión aparente la defensa de bajar la edad jubilatoria a los 60 años con discursos pro-competencia; la reivindicación romántica de la colonización rural con guiños a la inversión privada; la retórica antiimperialista con almuerzos diplomáticos cuidadosamente gestionados; y ahora también, el descubrimiento de que el capital privado tiene mucho para aportar a las empresas públicas.

Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿En qué cree hoy el MPP? ¿Qué principios ordenan su acción política? ¿Cuál es el hilo conductor entre decisiones y discursos tan disímiles?

La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: el poder. Más que un proyecto ideológico coherente, lo que emerge es una lógica de adaptación permanente, donde las posiciones se ajustan en función de las necesidades del momento, sin una narrativa consistente que las articule.

Paradójicamente, esa misma falta de convicciones puede terminar siendo un freno a los impulsos más dañinos. En un gobierno donde conviven visiones muy distintas, la ausencia de una línea clara puede bloquear tanto lo bueno como lo malo. Pero eso, claro está, no es una virtud. Es simplemente la constatación de un vacío.

Un vacío ideológico que, en el caso del MPP, deja una pregunta abierta que aún espera respuesta.