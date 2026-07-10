Vacunación gratuita para todos

M. Lourdes González | Montevideo

@|No sólo para los que puedan pagarla.

Frente al titular de prensa “MSP amplía la vacunación gratuita contra el meningococo a adolescentes de 11 y 12 años ante un ‘aumento inusual’ de casos”, cabe hacer una aclaración desde el comienzo: se habla de vacunación gratuita, porque quien tenga los recursos económicos suficientes puede vacunarse a cualquier edad abonando el costo correspondiente.

La pregunta es inevitable: ¿qué se está esperando? ¿Que ese aumento de casos se transforme en un brote epidémico y que se sumen más niños enfermos y fallecidos?

Para despejar mis dudas me dirigí a mi prestador de salud, ya que no tenía claro qué edades estaban comprendidas en la campaña. La vacunadora me comentó que había recibido varias consultas similares y que, lamentablemente, debía informar que los niños de entre 15 meses y 11 años no están incluidos, como tampoco los adolescentes de 13 años en adelante. Quienes deseen vacunarse deben pagarla, y cada dosis cuesta alrededor de $ 6.000.

Además, confirmó lo expresado por la ministra: cada vial o ampolla de esta vacuna, una vez abierto, tiene una vida útil de hasta seis horas y permite inmunizar a cinco personas. Si no concurren cinco niños en ese lapso, las dosis restantes deben descartarse.

¿Cómo se le explica a una madre o a un padre que no puede pagar $ 6.000 por cada vacuna y por cada hijo, que no puede acceder a ella? ¿Cómo se justifica que un niño quede excluido por tener un día más o un día menos de la edad establecida y que el propio sistema informático rechace su vacunación?

En tiempos en que tanto se habla de justicia sanitaria, entendida como la eliminación de las desigualdades y la garantía de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud, resulta difícil comprender que se desechen dosis mientras hay familias angustiadas que desean proteger a sus hijos de una enfermedad potencialmente mortal y prevenible mediante vacunación. Sin embargo, quedan excluidas simplemente por no pertenecer al grupo etario definido o por no contar con los recursos económicos necesarios.

Por eso compartimos el planteo del pediatra e infectólogo Dr. Álvaro Galiana, quien propone extender la cobertura de la vacuna contra el meningococo a todos los niños y adolescentes. Como él mismo señala, un niño de cuatro años hoy no está comprendido en la campaña y, si su familia desea completar su esquema de protección, debe afrontar un gasto superior a los $12.000.

¿Es esto justo? ¿No sería posible realizar un esfuerzo presupuestal desde el Ministerio de Economía para garantizar el acceso a una vacuna que puede salvar vidas?

No esperemos a lamentar más casos para actuar. Si reconocemos que existe un aumento inusual de la enfermedad, la respuesta no puede ser proteger solo a algunos. Todos los niños y adolescentes merecen la misma oportunidad de prevenir una enfermedad tan grave como el meningococo. Porque cuando una vacuna existe, pero solo algunos pueden acceder a ella, la desigualdad también enferma.