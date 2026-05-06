Una tragedia

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|¡Tremendo! La semana pasada murió un niño de un año y medio baleado en Colón; su padre recibió tres disparos. Las víctimas venían en un auto cuando les dispararon desde una moto. En la escena se encontraron seis vainas 9 mm.

Uruguay acaba de enterrar su futuro en un cajón blanco. Ese niño de un año y medio asesinado en Colón no era solo una cifra en el parte policial; era nuestro potencial primer Premio Nobel, la cura que no llegará o el poema que jamás será escrito. Lo mataron de chiquito, antes de que el mundo conociera su nombre, víctima de una violencia que ya no es noticia, sino paisaje.

Mientras tanto, la respuesta oficial es un eco vacío: discursos ensayados, promesas de mano dura y estadísticas frías que pretenden camuflar la sangre.

El Gobierno y el Ministro gestionan la tragedia como si fuera un trámite administrativo, ignorando que cada bala que atraviesa una cuna desgarra el tejido de la República. No es un daño colateral; es el fracaso rotundo de un Estado que llega siempre tarde.

Para que el “nunca más” deje de ser un eslogan de campaña y se convierta en un mandato supremo, esta carta propone una Reforma Constitucional de Protección Integral a la Vida, que blinde a la infancia del fracaso de la política partidaria.

