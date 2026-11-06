Triste adiós a un héroe

Willian Izzi | Montevideo

@|Falleció a los 44 años el virólogo Gonzalo Moratorio, referente de la ciencia uruguaya. El científico del Institut Pasteur de Montevideo, clave en la respuesta de Uruguay a la pandemia de covid-19 y distinguido por la revista Nature como uno de los diez científicos más importantes del mundo en 2020, murió este jueves tras luchar contra un tumor cerebral.

Montevideo se despide hoy de uno de sus científicos más queridos y respetados. Gonzalo Moratorio, virólogo, investigador del Institut Pasteur de Montevideo y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, falleció luego de batallar contra un glioblastoma que le había sido diagnosticado en mayo de 2025.

Moratorio se convirtió en una figura central para el país durante la emergencia sanitaria por covid-19. Junto a la científica Pilar Moreno y un equipo del Institut Pasteur y la Universidad de la República, lideró el desarrollo de un test de diagnóstico molecular RT-PCR de producción nacional, accesible y de bajo costo, que permitió a Uruguay responder con rapidez y autonomía en uno de los momentos más críticos de su historia sanitaria.

Su trabajo trascendió fronteras. En diciembre de 2020, la prestigiosa revista Nature lo incluyó entre las diez personas más destacadas del año en el ámbito científico mundial, siendo el único latinoamericano en integrar ese listado, por su aporte en la creación de herramientas diagnósticas frente al coronavirus.

Además de su labor durante la pandemia, Moratorio dedicó su carrera a la investigación sobre la evolución de los virus de ARN, el estudio de arbovirus emergentes como dengue, zika y chikungunya, y al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Fue director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus de Montevideo y cofundó, junto a Pilar Moreno, la empresa Guska, enfocada en el desarrollo de virus oncolíticos programados para combatir cánceres de alta agresividad, como el glioblastoma y el cáncer de páncreas.

Integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) durante la pandemia, su voz fue clave para asesorar y dar tranquilidad a la sociedad uruguaya en los momentos más complejos.

Colegas, estudiantes y autoridades destacan no solo su excelencia científica, sino su enorme compromiso con que el conocimiento llegara a la sociedad para mejorar la vida de las personas, su generosidad como docente y su cercanía humana.

Gonzalo Moratorio deja un legado que seguirá vivo en cada laboratorio, en cada estudiante que formó y en un país que aprendió, gracias a él, que la ciencia uruguaya puede estar a la altura del mundo.

Descanse en paz.