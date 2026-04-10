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Trencito de Piriápolis

10/04/2026, 04:00
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Piriapolense | Maldonado
@|Finalmente se hizo lo que nunca se debió dejar de hacer, dar a AFE el lugar que le corresponde como servicio de transporte seguro. Un país que no tiene ferrocarril es como el que no tiene instrucción primaria; le falta lo básico para desarrollarse. Se devolvió al Estado la Estación Central. El Intendente de Canelones anunció hace unos días la reparación de los edificios para el funcionamiento de los ferrocarriles en el departamento de Canelones.

Creemos que sería de gran interés turístico que volviera a funcionar el trencito de Piriápolis. Lo recordamos con cariño los que lo vimos desplazarse entre las sierras, dotando al balneario de un interés único como ningún otro en el país.

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