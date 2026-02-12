Transporte público

C.I. 981.580-4 | Montevideo

@|Los usuarios del transporte en Montevideo estamos hartos de los abusos.

La Intendencia paga el aire acondicionado y los conductores no lo usan ni con estas altas temperaturas.

La Intendencia exhorta a que se hagan las denuncias correspondientes.

En la Unidad 810 del recorrido de la línea 21, del pasado lunes 2 de febrero, a la hora 14.30, requerido el servicio por un pasajero, el chofer se negó a prender el aire porque según él, el ómnibus no disponía del mismo.

Solicitamos se tomen las medidas que correspondan multando a los responsables.