Terrorismo sin condena global

Enrique Rotemberg | Montevideo

@|El terrorismo es un flagelo mundial que genera corrupción, violencia extrema y sometimiento; o golpizas, discapacidad y muerte de la población que no acata sus condiciones o no se une a sus filas.

El dominio que el terror impone sin condena global termina limitando el poder y la credibilidad de organismos internacionales gubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones no gubernamentales (ONG), o de países cuya población si tiene la posibilidad emigra de forma legal o ilegal a otros territorios, con el riesgo de ser rechazados por la población oriunda por diferencias socioeconómicas, religiosas y culturales, entre otras, así como la violencia e inequidad de género en la cual muchos varones son educados.

El mundo contemporáneo conoció el terrorismo más reciente con algunas fechas que quedaron en la peor historia de la humanidad como: el 11 de Setiembre de 2001 (atentado de las Torres Gemelas), el 11 de Marzo de 2004 (atentado de Atocha) y el 7 de Octubre de 2023 (incursión armada en el sur de Israel).

En nuestro vecino país el terrorismo marcó su presencia en forma despiadada con el atentado a la Embajada de Israel en Argentina el 17 de Marzo de 1992 y el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de Julio de 1994. El mundo reconoce que detrás de estos atentados estuvo el Gobierno de la República Islámica de Irán de esa época y su brazo ejecutor Hezbolá, con la inoperancia del gobierno argentino en ese momento.

La ONU no ha declarado a Hamás ni a Hezbolá como organizaciones terroristas. Sí lo han declarado a una o a ambas agrupaciones países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Costa Rica, Honduras, Guatemala. La Unión Europea (UE) cataloga los brazos armados de Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas, aunque algunos países miembros de la UE como Alemania, Países Bajos y Lituania catalogan a Hezbolá terrorista de forma total. La Liga Árabe califica a Hezbolá como organización terrorista.

En mi opinión, ambos grupos tienen protagonismo político en la Franja de Gaza y en el Líbano; usan el poder totalitario y los cuantiosos recursos que manejan para fines bélicos, construcción de túneles extensos y fortificados, además de sostener a los terroristas y sus familias. Sobre el concepto de movimientos de resistencia también se desdibuja por tener como principal blanco la población y la infraestructura civil, alejada de objetivos militares.