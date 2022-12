¿Terminal de ómnibus en zona residencial?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La semana pasada, con la firma de 80 hogares, presentamos nuestro planteo al Director de Tránsito de la IMM, Sr. Justo Onandi, quien nos informó que tenían pensado concretar este infausto proyecto en pocos días.



La IMM, en una arremetida más, piensa instalar una terminal de ómnibus en una calle interna del barrio Malvín, lo cual afecta a los habitantes de esa cuadra de forma directa de diversas formas y a quienes viven en un radio cercano, de forma indirecta.



Los perjuicios que una terminal significan para los “vecinos” son innumerables: ambientales por higiene, ruidos, gases de vehículos, estéticos, interferencia con la dinámica de la zona, etc. Y muy importante: devaluación de las propiedades.



El Sr. Justo Onandi nos informó, entre otras cosas, que:



- Esto se está estudiando desde hace cuatro años. Acoto: se mantuvo oculto, no hubo ningún tipo de comunicación de parte de la IMM. Nos enteramos frente a determinadas intervenciones en la zona y con contradicciones incluidas de parte del Consejo Vecinal Zonal. Sabiamente oculto, con el fin de prevenir interferencias de los vecinos.



- Se consideraron otras posibilidades para la ubicación de la terminal, pero finalmente se decidió esta ubicación, a pesar de que las mismas razones por las cuales no se podían afectar otras zonas son igualmente válidas para la nuestra.



En el momento en que el grupo de mis verdaderos vecinos se empezó a movilizar para pedir a la IMM que no nos imponga tremendo fardo, se me saturó el vaso. Me di cuenta que la IMM impone a los “vecinos” situaciones inaceptables. Sí, impone, por incapacidad o para satisfacer acuerdos con terceros, a expensas de los intereses de los “vecinos”.



En suma, los “vecinos” son sacrificados por la IMM para que ésta pueda dar satisfacción a los requerimientos de terceros, en este caso, una empresa de transporte.



En otros casos, los “vecinos” se sacrifican a favor de los feriantes, o deben convivir muchos años con las consecuencias de una mala decisión: los contenedores de basura.



En este caso, la IMM tenía que sacar la terminal que estaba frente al edificio abandonado del ROdelÚ, por interés de los vecinos de esa zona o por iniciativa de la propia IMM de reestructurar las líneas de ómnibus, según dijo el Director.



Frente a esto, ¿qué se planteó la IMM?, dicho por el Director con el que conversamos ayer: cambiar la ruta de algunas líneas; y para la restante se pregunta: ¿a qué otro lugar en el barrio la podemos mover?



Entonces, la IMM encontró una “solución”, provocándonos a nosotros un problema.



La IMM parece no reconocer que las zonas comerciales difieren de las residenciales y que, así como no ponemos el retrete en el living, los servicios se deben ubicar de tal forma que no interfieran con la dinámica, la higiene y la estética de una zona residencial.



No se debe alterar de ninguna forma la calidad de vida ni las características de un barrio, si esto puede desmerecerlo.



Deben buscarse espacios donde no se afecte a nadie. La ciudad debe adaptarse a las funciones siguiendo criterios contemporáneos.



No podemos seguir buscando soluciones con los mismos criterios de hace 50 o 100 años.



Quizás se deban llevar los ómnibus más allá del recorrido de la línea - tenemos el Parque Rivera a 1 km -, o construir estaciones subterráneas si no se encuentran espacios que no afecten a los “vecinos”.



¿Hay expertos en el tratamiento del tema? Esa es la tarea de la Intendencia de la ciudad. Lo que es claro, es que la solución debe ser a costas de las partes que hacen el trato, y no de terceros, es decir, los vecinos.



Necesitamos que no se concrete el plan secreto de instalarnos los ómnibus a pocos metros de donde dormimos, respiramos aire puro y tenemos una hermosa vista del barrio. Es por estas características que el barrio ofrece, que lo elegimos para vivir.



Al mismo tiempo me pregunto: si la IMM cambia las características del barrio, deteriorando la calidad de vida en el mismo, ¿de qué forma piensa resarcir a los afectados?



Después de ser escuchados por el Sr. Justo Onandi, tengo la esperanza de que el tema se reconsidere, y ojalá la IMM entienda que no puede tomar decisiones en perjuicio de aquellos a quienes se supone que ella misma debe proteger.