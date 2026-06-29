Vecina del Centro | Montevideo

@|Los comerciantes del Centro y los vecinos piden al gobierno “soluciones radicales y no parches” para las personas en situación de calle. Por ejemplo, un plan de viviendas.

Lo que hay que tener claro es que no todos los perfiles se adaptarían a permanecer en una vivienda. Lo pueden hacer por ejemplo mujeres con hijos y gente que todavía no tiene alterada completamente sus facultades mentales. Se trata en todo caso de proyectar un sistema de “vivienda acompañada”, supervisada por trabajadores sociales con experiencia.

El equipo del Mides de calle está integrado por algunos que no tienen el menor compromiso con su tarea. Hay gente durmiendo todos los días en el mismo sitio, como por ejemplo en San José y Paraguay, y es imposible que no los hayan visto.

Estamos pagando técnicos que no cumplen su tarea. Hay que ser conscientes de ello.

