Simplificar impuestos

JMC | Montevideo

@|Con la finalidad de simplificar los impuestos y que sea más “igualitario”, están pensando una serie de modificaciones para recaudar más, porque no saben recortar gastos innecesarios.

No me imagino como harán en sus hogares; si les falta para el asado del fin de semana exigen un aumento de sueldo en lugar de dejar de comprar bebidas cola todos los días.

Se ve que aún no se les ocurrió, pero hay una forma mucho más sencilla de igualar y de paso recaudar lo necesario para acomodar a todos los “compas”.

En lugar de pagar las jubilaciones, sueldos y demás haberes a las personas, estos deberían ser depositados en una cuenta de la DGI, que administrará el dinero de todos. Una vez pagos los viajes del gobierno, las horas extras, las compensaciones extraordinarias, los catering de las reuniones plenarias y de las empresas del Estado, sueldos de los “compas”, viáticos etc., lo que quede se divide equitativamente entre todos los ciudadanos, hayan aportado ó no, hayan trabajado ó no, no importa, para todos igual.

Con esto podrían tener el mayor logro de la historia, la igualdad, y sin dudas no habría pobreza ya que todos ganaríamos lo mismo...

¡La verdad es que me subleva lo que están haciendo a escondidas! Un ajuste fiscal voraz, que lo pueden llamar como quieran, pero es un despojo brutal.

Antes se decía que el ahorro es la base de la fortuna, pero el gobierno actual, ¡se quiere apropiar de todo ese esfuerzo!

