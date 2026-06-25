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Sífilis

25/06/2026, 04:00
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Ciudadana | Montevideo
@|Como ha trascendido, hay un aumento alarmante a nivel mundial de los casos de sífilis y gonorrea. No hay, sin embargo, una campaña acorde del MSP de prevención ante el aumento de una enfermedad gravísima como es la sífilis y de una consecuencia tan nefasta para una sociedad.

En especial están expuestos los jóvenes sin recursos económicos para adquirir preservativos, que es la única forma de prevención. Que se llegue a desatar una epidemia de tales características en un país con limitaciones económicas, sería una verdadera catástrofe.

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