Ciudadana | Montevideo

@|Como ha trascendido, hay un aumento alarmante a nivel mundial de los casos de sífilis y gonorrea. No hay, sin embargo, una campaña acorde del MSP de prevención ante el aumento de una enfermedad gravísima como es la sífilis y de una consecuencia tan nefasta para una sociedad.

En especial están expuestos los jóvenes sin recursos económicos para adquirir preservativos, que es la única forma de prevención. Que se llegue a desatar una epidemia de tales características en un país con limitaciones económicas, sería una verdadera catástrofe.

¿Qué dice el MSP?