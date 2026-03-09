¡Se equivoca Sr. Pereira!

Nelson Lemes | Treinta y Tres

@|No se puede ser más ruin, la desfachatez al cubo. ¿Y por qué empiezo así? Resulta que el Sr. Fernando Pereira, antiguo dirigente sindical con licencia sindical (que no trabajaba, pero decía defender a los trabajadores) y hoy dirigente político, sin filtro, ha manifestado que lo de CARDAMA es el fraude más grande de la historia del Uruguay.

Vamos a ver, aquí hay dos situaciones: el Sr. Pereira o es ignorante o es mala yerba, además tiene una memoria demasiado flaca, debe ser por eso las tonterías que dice cada vez que agarra un micrófono.

¿Acaso el Sr. no recuerda que el fraude más grande del país fue el vaciamiento de Ancap, y se olvida que por ese detalle fue procesado por peculado el Sr. Vicepresidente de la República? O la corrupción de Gas Sayago, que se le sigue pagando a los responsables del desastre y en la bahía están los pilotes como testigos del desastre que causó su gobierno “progre”; más de 250 millones de dólares están flotando en el mar. También podemos recordarle el acto solidario del Sr. Mujica y el Fondes, con los “compas”, que les regaló 90 millones de dólares, que además no eran propiedad del MPP, eran del Estado, que somos todos. Y no hablemos de PLUNA, donde fueron procesados un Ministro y un Presidente del Banco República.

¡Luis, volvé! Hay orden de no aflojar...