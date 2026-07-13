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Represa de Casupá

13/07/2026, 04:01
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Ing. Civil Daniel Dotti | Juan Lacaze
@|Veo con asombro y vergüenza que lleven tantos años discutiendo el proyecto Casupá, con costos millonarios.

Aquí, desde Colonia a Bella Unión, el agua es inagotable y dulce, solo se le quita el barro, desinfectante y a la canilla; un proceso infinitamente mejor desde todo punto de vista. Además, ya está probado hace cien años.

En esta zona no se necesita pulmón de agua, porque el pulmón es el propio estuario del Río de la Plata, con cero sal.

¡Por eso creo que no hay honestidad!

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