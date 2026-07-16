Rendición de Cuentas (II)

Arturo Heber Füllgraff | Montevideo

@|La bancada de la Coalición o lo que queda de ella, ha resuelto votar en contra de ley de Rendición de Cuentas “en General” y reservarse para tener una activa participación en la discusión del articulado.

Veamos. La votación en general no existe y esto lo deberían de saber los señores legisladores. Lo que sí existe es la votación para “el pase a la discusión en particular”. En consecuencia, si esta posición política tuviera éxito y el pase a la discusión en particular fuera votada negativamente, el tratamiento de la ley terminaría ahí y no habría Rendición de Cuentas. Entonces, ¿cómo se compatibilizan ambas situaciones? Salvo que den por sentado que no tendrán los votos negativos necesarios y el pase se habilite.

Entonces, o se busca el rechazo de la ley o se la habilita y se da la batalla en la discusión de artículo por artículo. Lo que no se puede hacer es decir “no habilito la discusión en particular y me reservo para intervenir activamente en la discusión en particular, o sea, artículo por artículo". O una u otra.