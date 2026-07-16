Rendición de Cuentas (I)

Eduardo | Montevideo

@|Es indignante el nivel de contradicción y demagogia que el Frente Amplio despliega en el debate actual.

Por un lado, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, afirma con tono mesiánico que este proyecto de Rendición de Cuentas va a garantizar “un plato de comida”. Por el otro, un legislador de su propio sector sale a culpar a la Coalición de que no pueden dar “unos pocos pesos más”. ¿En qué quedamos? ¿Es una solución vital o es una miseria?

Ahora, con un cinismo sin límites, acusan a la Coalición de dejar a los niños sin un plato de comida o unos pocos pesos más, por no votar el proyecto a libro cerrado.

Es una campaña sucia y artera. El Poder Ejecutivo no necesita una Rendición de Cuentas para dar un plato de comida. Si el gobierno de la Intendencia o los Ministerios tuvieran la voluntad real de asistir a la infancia, disponen de las partidas presupuestales, las modificaciones de crédito y los fondos de emergencia necesarios para hacerlo de forma inmediata. Usar el hambre de los niños como rehén de una votación legislativa es una bajeza política.

La Coalición actuó con responsabilidad y propuso desglosar el texto para votar de forma separada e inmediata los recursos destinados a la asistencia social. Sin embargo, el FA se negó rotundamente. Prefieren que no se apruebe nada para poder salir a la prensa y a las redes sociales a sembrar indignación. Salen los “delfines” del partido a viva voz y los militantes incondicionales repiten el libreto como un eco vergonzoso en cada foro y sección de comentarios al pie de nota.

Para refrescar la memoria colectiva: el Frente Amplio carece de autoridad moral para dar cátedra de gobernabilidad.

Cuando fueron oposición, jamás votaron una sola Rendición de Cuentas de los gobiernos de los partidos tradicionales. Siempre se opusieron por sistema, bloqueando sistemáticamente cualquier iniciativa sin importar el beneficio social. También recordemos su triste accionar durante la pandemia.

Hoy pretenden obligar a la actual oposición a firmarles un cheque en blanco, demostrando una doble moral insostenible.

Lo del Frente Amplio ya no sorprende, pero sigue siendo vergonzoso.