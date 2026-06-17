Rendición de Cuentas costo cero

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@|Según ha trascendido, la primera Rendición de Cuentas de este período de gobierno luego de promulgada y publicada la Ley N° 20.446 de Presupuesto Nacional (2025-2029) que establece la planificación financiera, asignación de gastos y lineamientos tributarios para este quinquenio, pretende tener para el Ministerio de Economía un “costo cero”; lo que en buen romance quiere significar que no se darán aumentos.

Según las prioridades que han trascendido, será con “reasignaciones de recursos” que se “fortalecerán las áreas de infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo”; lo que motivó la decisión de la Central Obrera y en especial el gremio de trabajadores del Estado nucleados en COFE, a realizar el paro general parcial de actividades el pasado 10 de junio, y que se anunciara el incremento de la conflictividad. En especial los sindicatos docentes de Secundaria, los que ya han planificado paros de veinticuatro horas en los liceos de Montevideo, para tres días consecutivos, discriminándolos por zonas.

Otra vez, serán los legisladores los que definirán si mantienen o no las “prioridades” indicadas por el titular de Economía.

Estos sindicatos siguen insistiendo con su reivindicación histórica de obtener un 6% del PBI para educación, más el 1% para destinarlo “a la investigación”, y han manifestado que van a enfrentar el escenario de esta “restricción fiscal” con movilizaciones y paros.

Con estas medidas buscan “presionar y concientizar al gobierno”, para que aumente el presupuesto educativo en razón de las “dificultades de todo tipo” que atraviesa el sector. Según han manifestado desde el PIT CNT: “el gobierno no está cumpliendo” con lo que se les prometiera en la campaña electoral, pero la realidad indica que no podría alcanzarse a satisfacer tal reclamo, lo que genera “una situación de alerta”.

Nuevamente el “fuego amigo”, proveniente de una central sindical obrera que le es afín, busca presionar al gobierno “de izquierda” para obtener los aumentos presupuestales. Argumentan “dificultades y falta de recursos”, como si estos provinieran de un fondo de extracción infinito e inagotable.

Todo ello, sin proponer efectivamente mejoras concretas en los servicios que brindan, cuando sabido es que los recursos en sí mismos no las garantizan.

Padecemos un Estado caro, con una presión tributaria al límite, donde se prometió a la ciudadanía que no se subirían los impuestos y sin embargo, han buscado todas las coartadas posibles para ajustar alícuotas de impuestos ya existentes con la sola finalidad de recaudar más. Cabe preguntarse si es justo padecer estas movilizaciones en favor de sectores sindicalizados que, en definitiva, afectan a los más vulnerables y a la sociedad en su conjunto.

Mientras esto ocurre, son muchas las empresas que envían a sus trabajadores al seguro de desempleo y deciden afincarse en otros mercados más redituables, mal que le pese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, empeñado en que se le comuniquen estas decisiones empresariales en forma previa. Como si ello pudiera cambiar la realidad que todos advertimos y que a diario nos agobia.