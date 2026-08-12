Observador activo | Montevideo

@|El tema de la reducción de la jornada laboral es un debate que exige realismo.

La creciente propuesta de reducir la jornada laboral sin disminuir las remuneraciones merece un análisis sereno, alejado tanto del entusiasmo como del rechazo automático.

Las experiencias internacionales muestran que trabajar menos horas puede traducirse en mayor bienestar, menor estrés e incluso mejores niveles de productividad. Pero también demuestran que no existe una fórmula universal. El éxito depende del tipo de actividad, de la organización del trabajo y de la capacidad para generar más valor en menos tiempo.

No es razonable aplicar el mismo criterio a un estudio profesional, una empresa de software, una fábrica, un hospital o un comercio. Cada sector presenta realidades, costos y exigencias diferentes. Por ello, la productividad debería constituir el eje central de cualquier reforma.

A este escenario se incorpora un factor que transformará el mercado laboral: la inteligencia artificial. Allí donde predominan las tareas rutinarias, la automatización puede facilitar jornadas más cortas. Sin embargo, si la reducción horaria incrementa los costos sin mejoras equivalentes de productividad, también puede acelerar la sustitución de trabajadores por tecnologías cada vez más eficientes.

El verdadero desafío consiste en convertir el progreso tecnológico en una oportunidad compartida. Si la inteligencia artificial permite producir más y mejor, sus beneficios deberían reflejarse tanto en una mejor calidad de vida para los trabajadores como en empresas competitivas y capaces de seguir invirtiendo y generando empleo.

Más que discutir exclusivamente cuántas horas debemos trabajar, quizás haya llegado el momento de debatir cómo organizar un trabajo más productivo, más humano y sostenible en una economía profundamente transformada por la tecnología.