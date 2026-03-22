Recolección de residuos

Un vecino | Montevideo

@|Con gran asombro recibimos la noticia, hace unos días, de que la IMM retiraba de la zona (Carrasco Sur) los contenedores de basura, suspendía ese servicio y lo cedía a los propios usuarios, sin mediar consulta alguna. En una zona de Montevideo donde se paga la contribución inmobiliaria más alta del departamento; donde en gran parte no hay saneamiento y funcionan los pozos negros (hay que pagar además el servicio de las barométricas), sin veredas ni cordones, sin bocas de tormenta, luz y seguridad paga por los propios vecinos; resulta que ahora serán los propietarios que se encarguen de sacar la basura de sus hogares.

¡La IMM cuenta con cientos de funcionarios con muy buenos ingresos y evidentemente no pudieron con la basura! ¡Ahora que se encargue la gente! Para ello, distribuyeron 2000 contenedores domiciliarios que se deben de sacar tres veces por semana a las 7:00 u 8:00 hs (con temporal y lluvia, joven o viejo, terreno liso o con escalera no importa). Creemos que no es correcto que dependan del ciudadano para solucionar un problema para el cual les estamos pagando.

Esperamos se corrija este invento y ocúpense del saneamiento, que va de la mano de la salud de nuestras familias.