Reclamos salariales de los fiscales

J.M.C. | Montevideo

@|¿Es en serio?

Con la “sabia” decisión de un gobierno anterior, se incrementó un 26% el salario de los ministros y a partir de allí se armó el descalabro.

Claro, aumentaron a los ministros y no se dieron cuenta de lo que ello implicaba, que no era solo a los ministros, sino que todo el Poder Judicial estaba “atado” a ello. Hicieron juicio y por supuesto se perdió; pasaron a tener un aumento de novela de 26%.

No quiero ver cuánto ganan, pero veo que ahora los fiscales también quieren equipararse a los ministros...

Por eso busqué cuánto era el salario de ellos, por lo que siempre dicen; me lo imaginé muy pero muy bajo. Menuda sorpresa me llevé cuando los vi, los comparto con ustedes para que sepan lo que pagamos con el dinero de nuestros impuestos, y no voy a comentar nada, lo dejo a criterio de ustedes.

La estructura de retribuciones nominales mensuales en el Ministerio Público incluye los siguientes rangos principales:

Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación: $455.461 (US$ 11.226); Fiscales Letrados de Montevideo/Especializados y Fiscal Adjunto de Corte: $353.593 (US$ 8.715); Fiscales Letrados Suplentes: $314.347 (US$ 7.748); Fiscales Letrados Departamentales y Pro-Secretario Letrado: $275.101 (US$ 6.780); Fiscales Letrados Adjuntos: $235.853 (US$ 5.813); Fiscales Letrados Adscriptos: $197.367 (US$ 4.864).

