Reclamo por multas de tránsito
Conductor sorprendido | Montevideo
@|Fui notificado de una multa de tránsito detectada por un radar en la Rambla de la Costa de Oro. Pese a que el importe me pareció excesivo, aboné el monto respectivo.
Alguna semana después hice el reclamo ante la Intendencia de Canelones en forma digital, mencionando que el importe en cuestión excede lo establecido por el Consejo de Intendentes en la unificación de multas a nivel nacional, basado en el exceso de velocidad que se me notificó.
Han pasado más de seis meses sin haber recibido respuesta, incluso habiendo hecho contactos telefónicos con la referida Intendencia en la sección apropiada.
La página web correspondiente indica que mi planteo fue ingresado a fines de noviembre de 2025 y que se derivó a “División Multas”, “División Inspecciones de Tránsito” y “Departamento Inspecciones Ciudad de la Costa”. Aparentemente, después fue enviado a la “Comisión Asesora de Peticiones de Multas”.
Realmente, parece una absoluta falta de consideración a los ciudadanos el tiempo de demora en recibir alguna retroalimentación.
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