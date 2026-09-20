Proyecto de transporte

Edgardo | Montevideo

@|Señor Intendente de Montevideo Ec. Mario Bergara, su proyecto de movilidad de la ciudad de Montevideo es malo, mejor digo muy malo, y algunos de los argumentos para sostener esta opinión son los siguientes:

1) En algunos tramos, la distancia entre una parada y otra es muy grande, especialmente la de la explanada municipal y la plaza del Entrevero, son 7 cuadras y media (en ciudades desarrolladas lo máximo son 4). Además, es donde se moviliza la mayor cantidad de pasajeros, en pleno centro, incomprensible; las conté dos veces, ¿los “técnicos” las habrán contado? Un error muy grande; pregunto: ¿lo manifestado es incorrecto?

2) El andén es una plataforma elevada donde ascienden o descienden los pasajeros; debe tener cierta altura o sea a nivel de los “monstruos” BRT de 30 metros de largo. Estos tienen que aparcar en paralelo muy junto al andén, estimo 3 centímetros aproximadamente, para facilitar el acceso. ¿Ud. cree que van a tener esta precisión, con buses además articulados? Algunas veces sí, otras rozará el bus con el andén, o chocará, o habrá roturas de puertas, o quedará separado. En este caso, el pasajero deberá dar un paso largo, lo cual es peligroso. Por lo tanto, se deberá bajar del andén de una altura de no menos de 30 centímetros; esto es muy difícil, principalmente para las personas mayores. Este sistema de plataformas es para vehículos que corren sobre vías férreas, como ser tranvías o trenes. Seremos novedad en el mundo. Otro error muy grande.

3) El trayecto entre Plaza Independencia y Tres Cruces será más rápido, ganando varios minutos; no es ninguna novedad, es obvio, si suprimen muchas paradas, es lógico que demore menos. Prueben con los buses eléctricos actuales y con las paradas del proyecto, será también más rápido y no tienen que construir ni pedir préstamos. Los “monstruos” en cada parada van a demorar más de lo calculado, depende que se abran y cierren las 4 puertas más rápidamente. En la práctica es muy difícil; o que el bus estacione milimétricamente junto al andén, que no será lo normal.

No se necesita ser sabio para darnos cuenta de que si se suprimen muchas paradas, cualquier sistema es más rápido. Otro gran error del proyecto.

4) A Ud. lo votaron los montevideanos (para mi equivocadamente) por lo tanto debe gobernar por y para sus ciudadanos. Existen más de 60 barrios, más de 1.300.000 habitantes, con este proyecto beneficia a pocos, quedando más de 50 barrios o sea miles y miles de personas que se verán perjudicados. Piense en los buses que circulan por la Avda. Rivera, Avda. Brasil, 21 de Setiembre, Bvar. Artigas, Garibaldi, etc., que actualmente circulan por la Avda. 18 de Julio, ¿por dónde entrarán? ¿Por la Avda. Uruguay y saldrán por la calle Canelones?; pues por San José y Soriano solo circularán automóviles, y los de la zona Oeste y Norte dicen que pondrán más buses, pero no mejora la calidad y ni la rapidez. Otro error grande. Hay más argumentos.

Conclusión: Canelones necesita mejorar el transporte de personas, pero no en perjuicio de los montevideanos. Tampoco estoy de acuerdo con el proyecto de tranvías, tampoco subterráneos. Me parece la mejor opción (por ser más moderno, no existen en la región, tiene menos problemas de construcción, principalmente no molesta el tránsito, es más turístico) los trenes aéreos, que circularían desde la Ciudad Vieja, por 18 de Julio y 8 de Octubre hasta Punta de Rieles, y por Avda. Italia hasta el Arroyo Carrasco. Por la Avda. 18 de Julio además circularían buses necesarios, taxis y ambulancias, se prohibe automóviles y por supuesto suprimo la ciclovía.

