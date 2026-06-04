Enrique Rotemberg | Montevideo

@| A la Secretaria de Deportes y el Comité Olímpico Uruguayo.

En días previos al Mundial de Fútbol, nuestro país sigue recibiendo noticias de grandes actuaciones de compatriotas en el mundo.

Cada atleta o deportista atesora sus certificados, medallas, trofeos, remeras, calzados, fotos o videos en su acervo personal o del club que representan. Pero a muchos adeptos al deporte les gustaría tener ese valioso material disponible en un lugar de fácil acceso como ya acontece en el Museo del Fútbol, muy concurrido por visitantes de Montevideo, interior y exterior del país.

Las hazañas de uruguayos merecen ser recordadas para las nuevas generaciones que podrían ver en un Museo del Deporte y el Atletismo por ejemplo la bicicleta, la remera y el calzado usado por Milton Wynants, ciclista sanducero medalla de plata de la Olimpíada de Sidney 2000; la indumentaria de la corredora Julia Paternain, medalla de bronce en la prueba de maratón en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Tokio 2025; lo mismo para Déborah Rodríguez, Thomas Silva, Santiago Catrofe, Emiliano Lasa, Dolores Moreira, Nicole Frank, los Teros, las Cimarronas, Felipe Klüver y Bruno Cetraro, para citar unos pocos ejemplos.

Para un niño o niña que podría ser un potencial atleta y/o deportista, ver fotos, videos, vestimenta y equipo usado en esas competencias triunfales, trofeos, medallas, diplomas, podría ser la inspiración para seguir ese rumbo que implica sacrificio, entrenar y competir en otros países y tener una disciplina en dieta, horario de estudio y sueño.

También un capítulo especial para el recuerdo de seres muy queridos que tuvieron éxitos deportivos pero se fueron de este mundo antes de lo que deberían, como Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, Matilde Itzcovich o Juan Izquierdo.

La memoria colectiva de esta manera sería reforzada y nuestros atletas y deportistas tendrían su reconocimiento con aportes voluntarios personales, de sus familias o sus clubes, sumado a una especie de Wikipedia que los visitantes accederían en pantallas de computadora y cada Federación Deportiva del Uruguay podría actualizar con información destacada de actuaciones de sus integrantes y sus datos biográficos.

Este planteo tiene un costo y requiere un lugar físico con acceso para público y deportistas de capacidades diferentes, pero se podría solventar con un ticket de ingreso y donaciones de personas, clubes y empresas. A mi entender tendría que ser una dependencia de la Secretaria Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo.