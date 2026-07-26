Ciudadano reflexivo | Montevideo

@|En Uruguay se ha instalado nuevamente el debate sobre cuáles son las mejores políticas para reducir la pobreza infantil. Simplificando, suelen aparecer dos posiciones. Por un lado, quienes sostienen que el Estado debe otorgar transferencias monetarias o subsidios sin contraprestación para asegurar condiciones mínimas de vida. Por otro, quienes consideran que esas ayudas pueden aliviar la situación inmediata, pero no resuelven las causas profundas que llevan a miles de niños a crecer en contextos de vulnerabilidad.

El problema es que, planteado en esos términos, el debate corre el riesgo de transformarse en una falsa oposición.

Ahora bien, la evidencia internacional muestra que el problema no es la existencia de ayudas, sino su diseño. Cuando los beneficios se pierden abruptamente al conseguir un trabajo, las familias pueden enfrentar una situación paradójica: aceptar un empleo formal implica perder prestaciones y terminar con un ingreso total similar o incluso menor. Por eso, muchos países han avanzado hacia esquemas en los que las ayudas se reducen gradualmente a medida que aumentan los ingresos laborales, evitando esa “trampa de la pobreza”.

En América Latina, varios programas de transferencias condicionadas buscaron combinar apoyo económico con incentivos a la formación de capital humano. La asistencia escolar, los controles de salud y la vacunación fueron requisitos para mantener la prestación. Los resultados mostraron mejoras en la matrícula escolar, la asistencia a controles médicos y algunos indicadores nutricionales. Sin embargo, su impacto de largo plazo dependió de que existieran posteriormente oportunidades reales de educación de calidad y empleo.

En los últimos años, además, se ha fortalecido un consenso particularmente importante: la prioridad de la primera infancia. Diversos estudios económicos concluyen que las inversiones realizadas desde el embarazo hasta los cinco años generan los mayores retornos sociales. Programas de acompañamiento a embarazadas, nutrición adecuada, estimulación temprana, educación inicial de calidad y apoyo a la crianza producen beneficios que se reflejan décadas después en mejores niveles educativos, mayores ingresos y menor probabilidad de exclusión social.

Esto nos lleva a una cuestión central: el papel de la familia. Prácticamente ningún investigador serio sostiene que la familia sea irrelevante en el desarrollo infantil. La estabilidad afectiva, el apego temprano, la estimulación cognitiva, la existencia de rutinas y hábitos, la lectura compartida y el acompañamiento escolar son factores protectores muy importantes.

Pero también sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre las familias, ignorando las condiciones en las que muchas de ellas viven. No es lo mismo criar hijos contando con vivienda adecuada, trabajo estable, transporte accesible y servicios de apoyo, que hacerlo en contextos de hacinamiento, informalidad laboral y violencia. Las decisiones individuales importan, pero están condicionadas por el entorno social y económico.

Por eso, la pregunta relevante no debería ser si el Estado debe dar subsidios o atender las causas de fondo. La verdadera pregunta es cómo diseñar políticas que hagan ambas cosas al mismo tiempo. Un enfoque integral podría incluir, entre otras medidas:

- Transferencias monetarias suficientes para garantizar un piso mínimo de bienestar.

- Controles prenatales y apoyo a la salud materno-infantil.

- Centros de educación y cuidados de primera infancia accesibles y de calidad.

- Programas de acompañamiento a las familias en pautas de crianza y estimulación temprana.

- Fortalecimiento de la educación pública en los contextos más vulnerables.

- Capacitación laboral y apoyo a la inserción formal de los adultos responsables;.

- Políticas de vivienda y mejora del entorno barrial.

Nada de esto es sencillo ni produce resultados inmediatos. Requiere coordinación entre organismos, continuidad más allá de los períodos de gobierno y una evaluación permanente de qué programas funcionan y cuáles no.

Uruguay tiene, además, una ventaja relativa: dispone de instituciones estatales más sólidas que muchos países de la región y de una larga tradición de políticas sociales. Sin embargo, los indicadores de pobreza infantil siguen mostrando una realidad preocupante y persistentemente desigual. Eso debería impulsarnos a discutir con menos consignas y más evidencia.

Ojalá el debate público pueda alejarse de la lógica del “subsidios sí o subsidios no” y concentrarse en una pregunta mucho más desafiante y necesaria: ¿qué combinación de políticas puede ofrecer a cada niño uruguayo una oportunidad real de desarrollar sus capacidades y construir una vida autónoma y digna? Porque, en última instancia, la pobreza infantil no es solamente un problema de quienes la padecen; es una medida de la calidad humana y del horizonte de futuro de toda la sociedad.