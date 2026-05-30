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Plan veredas

30/05/2026, 04:00
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Vecina del Prado | Montevideo
@|Al Intendente Bergara no se le ocurrió mejor idea que arreglar las veredas de la ciudad pero cobrándole a los vecinos el costo. Ya pagamos contribución inmobiliaria, tasa general municipal, tributos domiciliarios, etc. Pero como no hay plata se recurre a Juan Pueblo.

Hace 36 años que gobiernan y no han hecho nada. Seguimos con la basura desparramada, las calles llenas de pozos, en muchos lugares no hay alumbrado público y ahora la brillante idea de las veredas.

No entiendo a los que los siguen votando...

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