Eduardo | Montevideo

@|Basta de jugar con nuestra plata: el plan de movilidad de la IMM es un insulto.

Es indignante ver cómo la Intendencia de Montevideo pretende enterrar cientos de millones de dólares en un túnel innecesario en 18 de Julio, mientras los contribuyentes nos rompemos el lomo pagando contribuciones y tasas que no paran de subir. ¿De dónde creen que sale ese dinero faraónico? Sale del bolsillo del que trabaja, para financiar caprichos y futuras postulaciones.

Este plan de movilidad es el monumento a la soberbia. No se animan a sacar la bicisenda central porque es el “sello” ideológico de Cosse y el FA, aunque sea un estorbo inútil que arruinó la avenida. Prefieren gastar una fortuna en un pozo antes que reconocer un error. ¡Es una bofetada a la lógica!

La solución es gestión, no cemento electoral. 18 de Julio debería ser exclusiva para buses desde Fernández Crespo, derivando los autos y taxis a las paralelas y bicisendas a las laterales por medio, las de menos tránsito, junto al cordón, donde no estorben. Y en Av. Italia, dejen de soñar: achiquen el cantero, sumen carriles para vehículos y camiones, y pongan la bicisenda ahí mismo.

¿Buses articulados gigantes en una ciudad colapsada? Es una locura total que demuestra que no caminan la calle. En vez de inventar problemas, construyan estacionamientos privados tarifados con control de precio por la IMM, en Parque Batlle con micros rápidos al Centro y dejen de asfixiar al que necesita circular.

Estamos hartos de pagar impuestos de primer mundo para recibir soluciones de ciencia ficción que solo complican la vida. Montevideo no necesita túneles de millones de dólares para alimentar egos políticos; necesita orden, respeto por el dinero público y sentido común. ¡Dejen de experimentar con nuestra plata y empiecen a gobernar en serio!

El Sr. Mario Bergara quiere usar la IMM como catapulta a la Presidencia, la que ya perdió por destrozo.

Este plan de movilidad a base de deudas que pagarán hasta nuestros bisnietos, se suma al plan dictatorial de sacar la basura de las calles y meterlas en nuestras casas atentando con nuestra salud. ¿Y la Sra. Ministra de Salud Pública, no dice nada al respecto? Mute, igual que los votantes FA.