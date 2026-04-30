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Piriápolis y la erosión de las playas

30/04/2026, 04:00
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Piriapolense | Maldonado
@|Está bien que la comunidad de Piriápolis se preocupe por los distintos problemas del balneario, entre ellos la erosión de las playas. Pero, sin lugar a dudas, deberían contar con un consejo de técnicos informados. No cualquiera puede opinar en forma correcta a pesar de ser muy democrático.

La Intendencia Municipal de Maldonado debería solicitar ante cualquier reclamo o queja por medidas a tomar, un proyecto técnico que haga planteamiento de los inconvenientes y que ofrezca otras opciones.

Resulta que muchas veces las otras opciones brillan por su ausencia y no se hace nada (útil).

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