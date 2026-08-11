Pinares de Maldonado

Ricardo de Pinares | Maldonado

@|Todos los que vivimos en Maldonado valoramos la tranquilidad y avances del departamento: turismo floreciente, limpieza, trato y obras.

Sin embargo, hay una zona un tanto olvidada: Pinares.

En efecto, los pozos en sus calles se vienen multiplicando día a día. Lo mismo con los desechos de podas, pasto y demás que van dejando los “jardineros” sin siquiera preocuparse que hay contenedores para eso (aunque en estos días han desaparecido). Las luminarias son muy pocas y las calles se han transformado en “bocas de lobo”, como decían nuestras abuelas.

La contribución inmobiliaria de este año subió considerablemente, por lo tanto, la Intendencia de Maldonado debería brindar los servicios básicos.