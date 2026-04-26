Personas en situación de calle (II)

Vecina del Prado | Montevideo

@|Vivo en una zona donde rara vez veíamos una persona durmiendo en la calle. Pues este último año, en cada esquina vemos a un joven (en su mayoría los son) instalado en una especie de carpa que lo protege del frío y la lluvia.

No hay muchos edificios y los jardines de las casas en general tienen rejas muy altas por la inseguridad, así que se instalan en las veredas, contra los muros. ¡Es una pena!

Estos jóvenes podrían estar estudiando o trabajando para forjarse un futuro, pero la droga no los deja en paz.

Hay que tomar decisiones firmes de parte del gobierno y comenzar de alguna manera a darles una mano. ¡Hay que sacarlos de la calle ya!