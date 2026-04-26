Personas en situación de calle (I)

José Dapiane | Montevideo

@|Hace unos días, se publicó en esta página una sugerencia de que el MIDES hiciera un convenio con el Ejército para alojar a la gente sin techo.

Estoy de acuerdo y destaco varias de las ventajas que apoyan mi razonamiento que presenta el Ejército Uruguayo como institución capaz de brindar apoyo integral a personas en situación de calle, mediante el uso de sus recursos humanos y materiales.

En primer lugar, el Ejército cuenta con instalaciones adecuadas y distribuidas en distintos puntos del país, lo que permitiría ofrecer alojamiento digno, seguro y organizado. Estos espacios pueden adaptarse para cubrir necesidades básicas de resguardo, higiene y descanso.

Asimismo, dispone de personal capacitado en disciplina, logística y atención en situaciones de emergencia, lo cual garantiza una gestión eficiente y ordenada de los recursos destinados a la asistencia social. A esto se suma la posibilidad de contar con profesores e instructores que podrían ofrecer formación básica, capacitación en oficios y actividades educativas, favoreciendo la reinserción social y laboral de las personas beneficiadas.

Otro aspecto relevante es la presencia de servicios médicos dentro de la institución, lo que permitiría brindar atención primaria de salud, controles periódicos y seguimiento de situaciones sanitarias, contribuyendo al bienestar general de los acogidos.

Por último, el Ejército tiene experiencia en la provisión de alimentación a gran escala, asegurando una nutrición adecuada y regular, elemento fundamental para la recuperación física y emocional de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En síntesis, la infraestructura, el personal calificado y la organización del Ejército Uruguayo constituyen una base sólida para implementar programas de apoyo a personas sin techo, promoviendo no solo la asistencia inmediata, sino también oportunidades de desarrollo y reintegración social.

Económicamente, el MIDES le pagaría al Ejército por ese servicio.

Políticamente, serviría para acercar el Ejército al Pueblo uruguayo, cosa que luego de la dictadura ha sido un camino difícil e infructuoso.