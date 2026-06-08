¡Pensar en el futuro!

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Hace tiempo que se viene hablando de que el gobierno se cae a pedazos, pero se equivocan, ya se cayó. Ahora solo queda juntar los pedazos.

Al F.A. se les cayó el relato; aquello de que gobierne la honestidad, era puro verso.

Fernando Pereira ya no te escucha, se le acabó esa superioridad moral que aparentaba tener sobre nosotros, los mortales comunes; de que ellos eran los buenos...

Pero la realidad es cruel.

La Coalición Republicana tiene que ir pensando que será quien triunfe en 2029, liderados por el Dr. Luis Lacalle Pou.

La Coalición tiene que cambiar la pisada; hay que actuar con energía, sin avasallar. En una palabra, si no agarran el toro por las astas, nos pasará lo mismo que en 2024.

Algunos temas para tomar en consideración:

El Dr. Vázquez en su último gobierno quiso ampliar, vía parlamento, los beneficios a las jubilaciones de los tupamaros, pero al no tener suerte en el parlamento, una semana antes de dejar el gobierno, mediante un decreto amplió los beneficios jubilatorios a hijos y nietos por los siglos de los siglos. Se olvidó el Dr. Vázquez de los miles de jubilados con menos de 25 mil pesos que no tienen esas ventajas. Pero había que dejar contentos a los compas...

Y ese es el debe que tuvo nuestro gobierno en no derogar ese injusto y bochornoso decreto, que se debe derogar cuando la Coalición llegue al gobierno en marzo de 2030. El costo político será positivo.

Otro tema es el impuesto que paga todo el país, es decir todos los trabajadores y del interior profundo, en beneficio de empresas privadas de Montevideo (esto es el centralismo más descarnado que hay); es decir, cada litro de gasoil que se consume, lo pagamos todos para que se beneficie a Montevideo.

Lo último son los sindicatos.

Primero hay que exigir de una vez por todas la personería jurídica y cortar con el abuso de las licencias sindicales. El ejemplo lo da el Pte. del F.A. que debe de estar cumpliendo las bodas de plata sin trabajar; y como él hay varios que además de no trabajar cobran importantes salarios.

Son medidas que a primera vista parecen impopulares, pero cuando es en beneficio de la gente y del país, ¡bienvenidas sean!

