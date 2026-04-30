Para reflexionar...

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Durante muchos años el FA fue el buque insignia de la moral, la solidaridad, etc.; eso pensaban ellos, pero la realidad era otra. Se pasaron años poniendo el palo en la rueda a los partidos fundacionales, que fueron los que hicieron la patria; en el acierto o en el error. Con esos palos siempre hubo algún sindicalista (de esos que tienen licencia de por vida; alguno estará por jubilarse sin haber agarrado una pala en su vida), recuerdo a Juan Castillo con aquella famosa frase: “A los blancos ni un vaso de agua” (en ese momento había sido electo Presidente el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera). Después vino el Sr. Fernando Pereira que inventó la caceroleada contra el país, a pocos días de comenzar su presidencia el Dr. Luis Lacalle Pou. En esas épocas, denunciaban acomodos y actos reñidos con la honradez (para ser honesto, durante 40 años de democracia hubo casos de delitos contra el Estado cometidos por blancos y colorados).

El tiempo demostró que el momento para el FA iba a llegar, y compraron todos los boletos...

No vamos a contarles los desastres de los gobiernos de Vázquez o Mujica, vamos a lo que han hecho ahora, hace muy poco.

Aquel eslogan que decía: “Que gobierne la honestidad”, fue una gran mentira.

Los primeros meses de gobierno del Sr. Pte. de la República, casi que no tuvo tiempo de gobernar porque se pasó aceptando renuncias. El puntapié inicial lo dio la Ministra de Vivienda, que se hizo tres casas y no pagó ninguna de sus obligaciones. Luego el Director de la OPP que también se olvidó de cumplir con sus deberes, y no digamos nada de la Sra. Vicepresidenta de la ANP, del Partido Socialista, que acomodó a su pareja haciendo uso y abuso de su poder. Su causa está en la JUTEP (un poco devaluada luego del caso de ASSE.); parece que se acogerá a la jubilación. Y hablando de ASSE, está el caso del Presidente de ese organismo, que tenía varias ocupaciones a la vez; algo así como si fuera Mandrake. Para completar el cartón, está el bochorno de la estancia María Dolores, que era presidida por un colono ilegal que también se vio obligado a renunciar. En acomodos de familiares baten récord: una senadora ubicó a su hija en un cargo inventado con muy buen sueldo. Y hay mucho más...

De ser veraz esta información, solo nos queda rezar para que el tiempo pase rápido, para que en 2029, el pueblo en las urnas les dé su merecido.

Por otro lado, recordarán que en 1980 la dictadura quería instalar una reforma de la Constitución a su gusto y paladar, el pueblo se manifestó y el gobierno de ese entonces respetó el resultado de las urnas. Sin embargo, en democracia, dos veces el pueblo se manifestó a favor de la Ley de Caducidad, pero el FA no lo respetó.

Algo está pasando con la LUC y con la Reforma de la Seguridad Social; no quieren respetar tampoco lo que el pueblo decide e inventaron el “diálogo social”, para dejar contentos a los extremistas y al Pit Cnt.

Por último, me gustaría saber si los ciudadanos que votan al FA se acuerdan porqué el Gral. Seregni renunció al Frente Amplio...

Todos estos comentarios son para que reflexionen...