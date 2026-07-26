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Para el Intendente de Canelones

26/07/2026, 04:01
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Vecinos de Pando | Canelones
@|El Refugio “La costa rescata” ubicado en Lavalleja 15600 de Pando, tiene a su cargo 50 animalitos abandonados. Cumple una importante labor social porque no sólo rescata a los mismos del maltrato sino que colabora en la protección de la seguridad y la salud de la comunidad.

En este momento, los encargados, por motivos económicos, no pueden continuar la tarea sin ayuda y los animales van a quedar desamparados.

Los vecinos queremos solicitar al Intendente que ofrezca su colaboración al Refugio con las consecuencias a la vista. Desde ya muy agradecidos por lo que pueda hacer.

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