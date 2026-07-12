Nuevos contenedores

Vecino de Pocitos | Montevideo

@| ¿Es chiste verdad?

Parece que la Intendencia de Montevideo implementará una nueva tecnología en el sistema de recolección; colocará contenedores que sólo se podrán abrir mediante una “llave digital” (a través de una app o tarjeta).

Sr. vecino, ¿a usted le parece que estamos preparados para esta tecnología?

Me imagino a la gente mayor intentando entender el nuevo mecanismo para poder depositar sus residuos.

Se sabe que en los países del primer mundo es un sistema que lleva años y ha funcionado muy bien, pero por estos lares la veo difícil...

Ahora me pregunto: ¿no se le ocurrió una mejor idea, Sr. Bergara, para seguir gastando el dinero de los montevideanos? ¡Que por cierto, la mayoría de las veces cae en saco roto!

La imagen de nuestra ex “tacita” de plata es vergonzosa. La basura, el alumbrado público, las veredas rotas, los pozos en las calles; ¡y Ud. me habla de contenedores con llave digital! ¡Indignante!

