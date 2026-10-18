Niños internados en el INAU

Vecina preocupada | Montevideo

@|Como se sabe, los niños internados en centros educativos llamados Hogares, experimentan muchas veces depresiones y angustia causadas por la experiencia de abandono familiar. En estos días una niña internada tuvo un intento de suicidio.

En conocimiento de ellos, el INAU práctica una política de desinstitucionalización. Se trata de contactar a una familia que se haga cargo de los mismos mientras se consigue un adoptante adecuado al perfil. Esa situación se presta a graves inconvenientes porque el niño puede permanecer bastante tiempo con la primera familia y se establecen lazos de apego. Luego el niño es entregado a otros, casi desconocidos, ignorando los sentimientos del pequeño. En España, por ejemplo, si el niño desea permanecer con la familia “temporaria”, puede hacerlo.

Otro problema a considerar es que para los niños que ya han pasado la primera infancia es muy difícil conseguir adoptantes. De este modo, se ven obligados a permanecer en el centro, lo que puede ser detonante para una grave depresión.

En Alemania hay un programa que busca familias que apadrinen a los niños mayores. Esas familias cumplen un rol providencial porque bajo el control del Centro los chicos van a pasar con ellos fines de semana y vacaciones. Luego que se establecen vínculos afectivos, muchas veces son adoptados. Se trata de dar tiempo a ambos para que estos vínculos se establezcan.

Creemos que el INAU debería considerar éstas posibilidades teniendo en cuenta que de lo que está en juego es la salud mental de los niños, ni más ni menos.

