Necesidad de consensuar

Conrado Etchebarne Bullrich | Carmelo

@|La discusión política entre el gobierno y oposición - al margen si son del Frente Amplio o de la Coalición - tapa los problemas reales del Uruguay: permanente déficit, crecimiento de la deuda, tipo de cambio atrasado, deterioro de la balanza turística, emigración de los más capaces, alto número de suicidios, un porcentaje importante de la población fuera del sistema, crecimiento constante de la población carcelaria...

Mientras tanto, los gobiernos toman decisiones importantes que van a afectar a muchas administraciones (llámese Pluna, concesiones portuarias, compra de lanchas patrulleras, plantas de agua potable) sin el consenso necesario que después son anuladas por el siguiente gobierno - también sin el consenso necesario - decisiones que inevitablemente pagan los contribuyentes.

Lo mismo ocurre con el gasto público que no para de crecer. Es explicable en el Frente Amplio, pero que sectores importantes de la Coalición (tanto blancos como colorados) hayan criticado el presupuesto por no incluir algunas partidas, es incomprensible.

Los gobiernos departamentales no ayudan. En Montevideo se habla de proyectos faraónicos de túneles y tranvías eléctricos, cuando no hay plata ni siquiera para levantar la basura o plantar árboles y flores en la rambla, que cambiarían la cara triste y gris del Montevideo actual.

En Maldonado espantan al turismo con excepciones edilicias y con factores de ocupación del fos y fot incompatibles con ciudades turísticas como Punta del Este, donde también en la rambla de la Península - que hasta hace pocos años estaba libre de cableado aéreo - se ha llenado de postes y cableados aéreos de todo tipo: de UTE, de ANTEL, de empresas de cable, y hasta de comunidades religiosas utilizando hasta los postes del alumbrado publico; todo ello afectando no solo el medio ambiente y la contaminación visual, sino que hasta el laicismo - cuya razón de ser es precisamente proteger a las minorías religiosas.

No debe llamar entonces la atención que el turismo de alto poder adquisitivo se esté mudando de Punta del Este a José Ignacio o a playas del Brasil, y que la cantidad de turistas este verano de 2026 haya sido menor que en 2025, pese al atraso cambiario que tiene la Argentina, principal proveedor de turistas.

Es imprescindible que gobierno y oposición acuerden políticas de Estado sostenibles en el tiempo, en beneficio de todos los uruguayos.