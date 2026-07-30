Mundial 2030

Alfredo Etchegaray | Maldonado

@|Analizando los resultados del último mundial, sin ser técnico ni idóneo, se refleja una muy alta incidencia de la efectividad de los arqueros/goleros en los resultados logrados por España/Simon, Argentina/Dibu, Francia/Maignan, Inglaterra/Pickford y la sorpresa de Cabo Verde von Voixinha, entre otros.

A los técnicos que resulten elegidos, ya saben que tenemos cuatro años para probar, entrenar, descubrir y seleccionar arqueros instintivos y veloces, que nos sorprendan con sus reacciones, y a veces no tiene que ser un destacado y célebre golero de un cuadro grande.

Igual estrategia puede implementarse con los goleadores. ¡Uruguay puede y debe intentarlo! Disciplina, pasión y estrategias inteligentes.