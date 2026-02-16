Multas, accidentes y fallecidos

J.M.C. | Montevideo

@|Están hablando de si las multas se deben cobrar con la patente ó no, ó sea, están hablando de dinero y mucho. Nada les preocupa lo mal que conduce la gente, la cantidad de accidentes evitables, la cantidad le lesionados graves y leves, y por último, pero lo más importante, la cantidad de vidas segadas, en forma estúpida, anualmente.

Anteriormente he mencionado el tema, pero el objetivo final, teórico obviamente, es que no haya accidentes, y para ello se precisa una educación desde niños, en forma curricular y obligatoria. Un peatón debe conocer algunas normas de tránsito, por lo que todos debemos conocer las reglas y va de suyo, respetarlas.

Díganme que soy muy materialista, pero deseo que no se apliquen multas, pero por un buen motivo: todos nos conducimos correctamente en el tránsito y los lesionados bajan, así como los fallecidos.

Lo que es deleznable es utilizar lo recaudado por las multas para las rentas generales de las Intendencias; son unos mercaderes de la muerte, con tal de cobrar algún peso no importa cómo.

Todo ese dinero debe estar destinado a terminar con esa pandemia de lesionados y fallecidos y financiar la enseñanza a nivel escolar y liceal, así como una campaña permanente en lo medios de las reglas del tránsito.

Quienes pagan las multas son quienes tienen un vehículo “multable”, ó sea en regla, con matrícula, etc., todo el resto hace lo que quiere.

Si un día se ponen de acuerdo todos los conductores en respetar todas las normas y no se generan multas de tránsito, ¿cómo harán las Intendencias para financiar sus abultados presupuestos?

Es solo una propuesta, no es “no pagar impuestos” porque es ilegal, pero sí como protesta cuidarse y evitar las multas durante 6 meses...

