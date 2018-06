Mujica y el FMI

@|Mujica: “Fuera el FMI... pero llévenme con ustedes”.



Los vaivenes mentales y emocionales de Mujica lo llevan a olvidarse de lo dicho horas antes o años anteriores.



Hoy criticó al presidente Macri por su acuerdo con el FMI, olvidándose que no quiere opinar sobre la narcodictadura de Maduro, pues sería una “intromisión en asuntos internos de otro país”.



También se olvidó de sus abrazos “por las dudas” con el FMI.



Mujica 2018: “No me gusta un carajo el Fondo Monetario Internacional”, dijo el expresidente uruguayo tras recibir la distinción honoris causa de la Universidad Nacional de La Rioja y ser declarado ciudadano ilustre por las autoridades municipales.



Mujica 2009: “Es mejor no depender del Fondo pero que hay que tener buena relación para usarlo en caso de que sea necesario”. El precandidato del Frente Amplio José Mujica se reunió ayer con Gastón Gelós, el representante del Fondo Monetario Internacional para Argentina y Uruguay. A la salida, el precandidato dijo que Gelós le trasmitió una visión positiva de la situación económica en Uruguay y que es mejor no depender del Fondo pero que hay que tener buena relación para usarlo en caso de que sea necesario.



Mujica apostó a continuar la política de la actual administración respecto al FMI: “Me parece que lo que hizo la actual administración, concretamente el equipo económico, estuvo fenómeno y ojalá que se pueda mantener el grado de no tener que depender. Pero, como en la economía siempre hay margen incertidumbre y el futuro tiene márgenes inciertos, bueno, es mejor tener buena relación, tener la puerta abierta”.



Mujica 2010: El Presidente de la República, José Mujica, el Secretario de la Presidencia, Alberto Brescia y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, se reunieron con la representante del Fondo Monetario Internacional para Uruguay y Argentina, María de los Ángeles González Miranda.



Así transcurre la vida de un vendedor de humo, que opina donde no debe y mantiene silencio donde debe opinar o sea en el Parlamento uruguayo, donde acude en forma zafral, cuando no tiene mucho trabajo en su chacra.