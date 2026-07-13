Milton Schinca - 100 años

Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión | Montevideo

@|¿Cómo no recordarlo, si nació en La Unión y ha sido uno de sus hijos pródigos? Se constituyó en uno de los escritores que más contribuyó al perfil de la identidad uruguaya y montevideana en la segunda mitad del siglo XX: Milton Schinca. Vio la luz en el hogar del Dr. Francisco A. Schinca y doña Laura Esther Prósper el 15 de junio de 1926, en su casa de la actual Avda. 8 de Octubre (entonces calle 18 de Julio) casi Plata (en el presente, Gral. Félix Laborde). Desarrolló su educación desde la Primaria hasta la Universidad, a la que ingresó como estudiante de Derecho, carrera que abandonó prontamente para dedicarse íntegramente a la literatura, la que encaró en forma autodidacta. Escribió desde sus 17 años y comenzó a publicar a sus 31. Y desde entonces, sus producciones fueron realizadas como escritor, poeta, periodista, dramaturgo, crítico teatral y periodista escrito y oral.

Nunca interrumpió su producción literaria, la que abarca diez libros de poemas, veinticuatro obras teatrales (quince de ellas llevadas al escenario en Uruguay y en el exterior), y varios volúmenes relativos al anecdotario montevideano.

En 1976 se vinculó a CX 30 La Radio (actual Radio Nacional) donde hizo durante todo el año el ciclo “Boulevard Sarandí”, que reconstruía la memoria de Montevideo con anécdotas, que llevó al libro en ese mismo año.

Entre 1977 y 1979 realizó el programa “Mundo Abierto” por las ondas de CX 8 Sarandí, interrumpido por apercibimiento del gobierno de facto de la época, recibiendo por esa audición el premio Ondas en España.

Debió ausentarse del país, llegando a México para residir en Cuernavaca entre 1980 y 1984, fecha en que retornó a nuestro país retomando entonces tanto sus actividades literarias como las periodísticas. Además grabó un cassette de audio de 90 minutos de duración, por día, durante 15 años, relatando novelas, cuentos e historias, siendo sus destinatarias las personas ciegas porque como él decía: “constituye para ellos una ventana abierta al mundo”. Durante varios años desarrolló un taller de literatura donde enseñaba a escribir poemas, cuentos y novelas.

Obtuvo variadas distinciones tales como figurar en varias antologías poéticas aquí y en el extranjero, haber sido sus obras teatrales representadas en Argentina, Brasil, Ecuador, España, Italia, México, Perú y Uruguay.

En 2006, a sus 80 años, recibió el homenaje de la Universidad de la República, en su Paraninfo, y, cuatro años más tarde, recibió el galardón de Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Milton Schinca pasó a la inmortalidad el 21 de mayo de 2012. Había nacido en La Unión y fue uno de sus hijos pródigos. ¡Cómo no recordarlo!

