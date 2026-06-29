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Militares a la calle

29/06/2026, 04:02
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Néstor Indignado Lioret | Montevideo
@|Ahora resulta que el superior gobierno en una acción de marketing digna de una serie, va a poner vehículos blindados en los barrios que desde hace un tiempo el Estado abandonó (atento Max Weber), creando microestados fallidos abandonados por Dios y por el hombre.

Me gustaría saber cuáles son la reglas de enfrentamiento (rules of engagement), con las cuales podrán defender sus vidas y el orden interno. A riesgo de que un fiscal garantista los acuse de quien sabe qué.

Conociendo el paño, los van a parar de adorno para selfies de los locales y cuando haya que ir a rescatar inundados o limpiar la basura en Montevideo los sacan.

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