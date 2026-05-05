Manifiesto

El Ciudadano | Montevideo

@|Por la libertad y la soberanía ciudadana. El Estado no debe decirte qué te conviene. El mensaje es claro:

El Estado (y el PIT-CNT) decide por vos, aunque el pueblo ya dijo No en el plebiscito. Hoy es tu jubilación, mañana será lo que ellos quieran. Si se abre esa puerta, no se cerrará más y la libertad quedará solo como una palabra bonita en el papel.

Por eso afirmamos con firmeza:

- La soberanía reside en el pueblo, no en el Estado ni en los sindicatos.

- Un plebiscito se respeta, ignorarlo es atacar la democracia.

- Blindar la Constitución es la única forma de proteger nuestra libertad.

No somos súbditos, somos ciudadanos libres, el Estado debe servirnos a nosotros, no al revés.

Defendamos la democracia real, donde la voluntad del pueblo se respeta. Uruguay merece ciudadanos soberanos, no dependientes eternos.

¡Blindemos la Constitución! ¡Que el pueblo mande!

