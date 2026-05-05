Ciudadana | Montevideo

@|Los deliveries son especialmente vulnerables a agresiones. Viajan con efectivo y en vehículos altamente expuestos.

Se trata de que se evite por parte del Ministerio del Interior y de la empresa, el pago con efectivo y el desplazamiento en motos que muchas veces son el motivo del robo.

Una bicicleta vieja puede subrogar bien y cumple la misma función. Los uruguayos no queremos ver más humildes obreros nacionales y extranjeros sacrificados en las calles. Esperamos que el Ministro lo tenga presente.