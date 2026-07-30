Los aranceles de EE.UU.

Jorge R. Vilaboa Novoa | Montevideo

@|En tiempos de la IA, parecería que los sentimientos y las emociones prevalecen sobre la inteligencia natural y el sentido común.

Uruguay, junto a otros países, ha sido castigado -recientemente- por los EE.UU. con aranceles a la exportación de sus productos, e integra el grupo de los que padecerán los más altos.

Ahora bien, no hace falta más que un somero análisis, para ver que esta medida ha sido implementada con más influencia emocional que económica, puesto que en el rango menor ha dejado a las naciones con las que el presidente del país, que se exhibe como el más importante del mundo, simpatiza. E impone un “castigo” económico como arma de guerra.

Realmente, el mundo está ante problemas de final incierto, en los que tanto la inteligencia artificial como la natural no proyectan una solución justa.