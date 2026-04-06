Lentitud que indigna

Alberto Arias Perdomo | Montevideo

@|¿Qué pasa con el caso Cardama y qué pasa con el caso “María Dolores”?

En el tema de las embarcaciones, la Ministra afirma que está desbordada de trabajo y por eso no puede brindar la información a la que está obligada. ¡Es extraño! Para la denuncia judicial no hubo problemas, pero para investigar lo que hicieron se torna problemático juntar la información.

¿Falló lo que tenían planeado? Abracinskas creyó que el plan era acertado, se apuró y quedó en falsa escuadra. Tuvo que reconocer que estaba equivocada y tuvo que pedir perdón. En el caso “María Dolores” afirma el legislador del gobierno que preside la Comisión, que quieren que la ciudadanía sepa lo que están haciendo. ¡Se equivoca totalmente! Lo que queremos saber no es lo que están haciendo, sino lo que hicieron. ¿Queremos saber por qué se compró específicamente esa estancia? Una estancia VIP y por lo tanto muy cara.

¿Cómo no hubo problema con los más de 30 millones de dólares que costó cuando lloraban por la falta de recursos? ¿Si era una empresa modelo por qué la vendieron sus propietarios y quiénes son esos vendedores? ¿Se investigó exhaustivamente esta operación en homenaje a Mujica? ¡Que el gobierno no piense que los uruguayos somos tontos y nos pueden convencer ofreciéndonos espejitos de colores! Las encuestas siguen aumentando la desaprobación y va a empeorar para el gobierno si sigue comportándose como lo está haciendo. ¡Agilidad! ¡Queremos saber y tenemos derecho a saber!

