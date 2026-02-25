Las cosas que veo en Montevideo...

Un ciudadano más | Montevideo

@|Y por las cosas que pago… y no veo.

Muy buena la carta publicada la semana pasada con el título “Avda. Brasil”. Una radiografía precisa que da cuenta del triste hoy de esa “arteria emblemática e histórica”. Y ¡cuántas innumerables más podríamos hacer de un Montevideo hoy abandonado, donde a quienes se les paga por la tarea de cuidar, proteger y desarrollar la ciudad demuestran un desprecio contumaz por sus habitantes! Y, ¿aquello de cuidar de nuestro patrimonio? Olvídenlo. Eso es para un capítulo aparte. Decimos desprecio - y cinismo- si se nos permite.

Usted, señor, señora, señore contribuyente (¡para ser políticamente correctos e inclusivos, claro! y no ofender a nadie…) haga sus mayores esfuerzos para seguir pagando por los servicios que sus impuestos -en una ciudad con gestión seria y respetuosa- mínima y básicamente deberían cubrir: que los residuos se recojan con regularidad, que las luces de la ciudad funcionen y sean eficientes, que las calles por donde usted circula estén en condiciones, que usted o sus niños caminando por las veredas -cuando es posible caminarlas- no tengan que eludir ratas o espantar moscas en el mejor de los casos.

¡Ahora… cuidado! Si usted o los suyos, por alguna razón que a la IMM no le importa, se atrasaran en el pago de sus contribuciones impuestas para alimentar el insaciable apetito de este Leviatán de Job local, veterano y ebrio de desidia, están fritos.

Paguen, paguen y sigan pagando. Y a llorar al cuartito. Está en algún lugar del edificio. Hay que hacer cola.

