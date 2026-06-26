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Las banderas uruguayas

26/06/2026, 04:00
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Ramiro Tourreilles | Flores
@|Nos agrada ver, al igual que en mundiales anteriores y en otras competencias futbolísticas, la profusión de banderas uruguayas y otros adornos inspirados en sus colores, que se aprecian tanto en domicilios como en comercios y en automóviles.

Todo ello está muy bien, pero mucho más nos agradaría ver esta misma profusión en los días de fechas patria, en los que era muy común que espontáneamente embanderáramos nuestros domicilios. Ahora somos pocos los que lo hacemos en estas fechas.

¿Qué nos está pasando, que somos tan generosos cuando juega “la celeste” y tan ingratos en las fechas en las que homenajeamos a nuestros héroes o recordamos acontecimientos fundamentales en la forja de nuestra nacionalidad?

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