Willian Izzi Rosa | Montevideo

@|De la Revolución Industrial a la Era de la Inteligencia Artificial: el costo y la promesa del cambio.

Cada gran transformación tecnológica ha dejado ganadores y perdedores. La Revolución Industrial desplazó oficios artesanales y concentró la producción en las fábricas. La Revolución Tecnológica aceleró la comunicación y globalizó los mercados. Hoy, la irrupción de la Inteligencia Artificial está redefiniendo el trabajo, la educación y la toma de decisiones a una velocidad sin precedentes.

Los cambios de época suelen percibirse como caóticos. Desplazan empleos, alteran estructuras económicas y generan incertidumbre social. Sin embargo, la historia muestra que, con el tiempo, las sociedades asimilan lo nuevo, adaptan sus sistemas productivos y crean formas alternativas de generar valor e ingresos. El avance tecnológico también ha permitido optimizar procesos industriales, elevar estándares de calidad y mejorar la calidad de vida en múltiples dimensiones.

Hoy ese patrón se repite en tres frentes clave.

-Energía y medioambiente: nuevas fuentes renovables ganan terreno frente a los combustibles fósiles, reduciendo emisiones y mejorando la calidad del aire. La transición energética ya no es una hipótesis, sino una realidad en expansión.

-Salud y tecnología: la nanotecnología permite tratamientos más precisos a escala celular. La robótica y los sistemas humanoides comienzan a integrarse en quirófanos, rehabilitación y cuidado de adultos mayores. Paralelamente, drones y sistemas inteligentes de seguridad reconfiguran la vigilancia urbana y la respuesta ante emergencias.

-Horizonte de expansión humana: lo que hace décadas parecía ciencia ficción hoy se discute en mesas de ingeniería y política pública. Colonias humanas en la Luna y en Marte, hábitats submarinos y ciudades inteligentes dejan de ser imágenes de Julio Verne para convertirse en proyectos concretos de investigación y desarrollo.

Desde la Edad de Piedra hasta la era de la Inteligencia Artificial han pasado apenas unos milenios, un instante en la escala de la historia humana. En ese tiempo, el ingenio del hombre y la mujer ha construido un mundo que no miramos solo por lo que ya hemos logrado, sino por lo que está por venir.

La pregunta ya no es si el cambio llegará, sino cómo lo gestionamos para que el progreso tecnológico se traduzca en mayor equidad, sostenibilidad y bienestar colectivo.