La IA y el progreso

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|De cómo los Estados destruyen la IA (y todo progreso).

Los gobiernos europeos, con la ingenuidad del racionalismo constructivista que cree que puede moldear las sociedades según sus “ideales” -caprichos, en rigor- hace dos décadas decidieron que querían “cuidar” el planeta, en particular, frente al “cambio climático”.

Cerraron centrales nucleares y además, entre otras medidas, prohibieron el fracking ignorando sus propias reservas de gas y petróleo en el Mar del Norte, y en otras ubicaciones europeas poco viables sin esta tecnología.

En 2021, Europa importaban de Rusia el 45% de su gas natural, en particular, Alemania importaba el 65%, Hungría el 95%, mientras que Letonia y República Checa el 100%. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, esa vía se cerró por las sanciones de los Estados Occidentales, los precios del gas en los mercados europeos se multiplicaron por cuatro en semanas.

La industria alemana, que había construido su competitividad sobre energía barata y abundante, entró en crisis. Y así, Alemania, que tiene la mayor economía de Europa, ya lleva dos años en recesión.

Y entonces llegó el conflicto con Irán y los precios del gas en el mercado de referencia europeo subieron un 55% en una sola semana.

¿Existe el cambio climático? Quizás, no lo sé con exactitud y no suelo hacer afirmaciones contundentes a menos que me consten personalmente ya que -habiendo visto tantos fallos- las opiniones y “estadísticas” de los “expertos” son solo datos de los que siempre dudo, a menos que los pueda corroborar en persona.

Pero éste no es el punto. Supongamos que existe esta “crisis” climática y supongamos que es culpa del hombre. Aun siendo cierto, el asunto no es ese, sino que las intervenciones coactivas estatales que pretenden imponerse por sobre el desarrollo natural, espontáneo de las sociedades, están consiguiendo el efecto contrario, están destruyendo.

Por caso, la solución más eficaz contra el calor extremo que, supuestamente, estaría provocando un aumento de muertes, son los equipos que proporcionan aire acondicionado. En los EE.UU., el 90% de los hogares tiene estos equipos, mientras que, en Francia, por caso, solo el 5%, debido al costo de la energía.

Y ahora se suma el tema de la inteligencia artificial (IA) que es, por el momento, mientras se van encontrado soluciones cada vez más eficientes, gran consumidor de energía, y por ello Europa está tan rezagada. Según el Oxford Information Labs, los EE.UU. operan 87 centros de datos de IA, China opera 39 y toda Europa solo 6.

Ahora la “contracara”. Siendo que los Estados fracasan al diseñar el desarrollo de las sociedades, ¿pueden “promover” que los haga la actividad privada? No, el Estado todo lo que tiene que hacer es limitarse a la eliminación de impuestos y regulaciones que encarecen los desarrollos empresarios.

El caso argentino es paradigmático. El actual gobierno “libertario” -supuestamente a favor de la actividad privada- anunció, en diciembre del 2024, el estatal Plan Nuclear Argentino que pretendía revitalizar el sector atómico mediante la construcción de pequeños reactores modulares (SMR) —específicamente el ACR300, evolución del CAREM— (Central Argentina de Elementos Modulares. el primer reactor nuclear de potencia, 100% argentino).

El CAREM fue descartado por ineficaz. Luego se creó otra oficina burocrática, el Consejo Nuclear Argentino, para dirigir la política con el fin de convertir al país en un centro mundial de IA con capital privado. Todo ha quedado en nada, al menos de momento.