La fragilidad que nos produce la ley

Gianella Aloise-Pons | Montevideo

@|Por estos días, los medios de prensa informan sobre un proyecto de ley de “licencia remunerada” por fallecimiento, duelo, de mascota. El legislador del Partido Colorado que lo propone, sostiene que el tema “no es menor ni trivial”, que las mascotas son un “integrante del núcleo familiar contemporáneo”, así como también “portador de vínculos afectivos relevantes en la vida social actual”.

Y sí, aunque me pese, tengo que reconocer la realidad que nos circunda, porque en Uruguay, el núcleo familiar como tal está en extinción: padre y madre casados con hijos.

Hemos decidido hacer una sustitución, personas por mascotas y esto, indudablemente, nos disminuye profundamente. Nos disminuye porque vaciamos ese cuenco contenedor que es la familia, y creemos que, ocupándolo con un perro o varios, un gato o varios, funcionará igual. La mascota estará cerca, nos mimará y la mimaremos, pero nada podrá hacer ante cualquier situación personal de fragilidad, ante cualquier situación de penuria económica, ante la voluntad o necesidad natural de demostrar y recibir amor, etc. Esa o esas mascotas nada podrán hacer ante situaciones que nuestro prójimo sí puede, pero no está, porque hemos resuelto vaciar de seres humanos a la familia. Entonces no hay familia ni podemos hablar de familia contemporánea, porque eso no es familia.

Resulta que ahora queremos honrar la vida de la mascota, como si fuera la vida de nuestro prójimo, pero no lo es. Y es tan paradójico lo que sucede, porque lloramos la vida de una mascota, pero hemos permitido que existan leyes que matan a nuestro semejante, nuestro semejante próximo, nuestra semejante familia. Estamos escribiendo la insensibilidad uruguaya.

Ojalá que sin dejar de llorar a la mascota que vivió en nuestro hogar, con John Donne, podamos con sinceridad decir que “la muerte de cualquier (persona) me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad”. Las leyes que nos hacen frágiles dejarían de existir.

