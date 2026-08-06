R. Cabrera | Maldonado

@|En la homilía del pasado domingo 26 de julio, el Padre Jorge, en la Iglesia de La Candelaria, en Punta del Este, hizo un certero resumen de la ancianidad.

Visto así en un término global podemos hablar de adultos mayores, “viejos” (cariñosamente y a veces no tanto), abuelos, veteranos, etc.

También aludió a las casas donde se trasladan a los mayores a culminar sus días, en base a distintas razones. Asilos, casas de retiros y si se quiere hasta depósitos. Y duele esa denominación porque muchas veces pasa que cada quien se libra de la responsabilidad del cuidado de sus progenitores (el que esté libre de culpa…).

Obvio es subrayar que todo se circunscribe al amor que se debe dispensar a los mayores que tanto han dado y entregado.

Todas estas reflexiones vienen a cuento de una penosa noticia donde se descubrió que un hogar (¿hogar?) de la tercera edad en Montevideo era precisamente un depósito; sí un depósito de gente mayor, que tenía una fachada a la vuelta de la esquina donde aparentaba todo color de rosa y sin embargo era la crueldad hecha realidad.

No vale la pena ahondar en las condiciones, sí que se apropiaban, según la prensa, de sus pocos bienes materiales: cédulas de identidad, jubilaciones, etc.

La pregunta que surge como tapa de libro es: ¿y los familiares dónde estaban? ¿No se daban cuenta o directamente se desinteresaban de la situación? ¿Y el Estado? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes están responsablemente a cargo? ¿Y las distintas oficinas, se me ocurre del Mides, o de los DDHH o el MSP, Intendencias, dónde? Increíblemente y por lo visto en este caso la situación venía sucediendo hace bastante tiempo atrás.

¡Es hora de que se hagan cargo las autoridades responsables de esta situación! No es un tema de dinero, es lealtad con el cargo que se ocupa en cada caso. ¿Dónde hemos caído defendiendo los DDHH (que comparto plenamente) olvidándonos de algo que nos nubla la vista y dejamos pasar “olímpicamente”?

Ha habido una serie de hechos trágicos en los últimos años en distintos hogares de cuidado, sobre todo incendios y por ende penosas muertes.

Mientras tanto, la ANEP propone, y sinceramente desconozco si ya fue establecida, la definición de “adulto referente” en lugar del tradicional “padre, madre o tutor”. Será hora de olvidarnos de la semántica y dedicarnos a lo que nos obliga. Lo relaciono con nuestros ancestros porque el camino se marca desde el inicio y no saltando etapas.